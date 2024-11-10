Сестра Роналду эмоционально высказалась о его "уходе" в клуб Неймара

Сестра Криштиану Роналду, Катя Авейру, прокомментировала слухи о возможном переходе португальца из "Аль-Насра" в "Аль-Хиляль", сообщают Vesti.kz.

Она отписалась под постом журналиста, который сообщил, что "Аль-Хиляль" может рассмотреть вариант с приобретением Роналду для замены травмированного Неймара.

На данный момент "Аль-Наср" после десяти туров в саудовской Про-Лиге занимает третье место с 22 очками, отставая от лидера чемпионата "Аль-Хиляля" на шесть очков.

"Что ты пишешь? Он просто ничего не понимает в футболе. Ты бы мог мне позвонить, и я бы сказала тебе про соперничество между этими клубами и вероятность этого перехода. Удали это, все еще есть время", - написала Кейру в одной из социальных сетей.

У Роналду появился неожиданный вариант для трансфера

Напомним, Роналду перешел в "Аль-Наср" в начале 2023 года. Ранее, в карьере 39-летнего игрока были "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

Бразилец перешел в "Аль-Хиляль" в прошлом году. Однако за команду в прошлом сезоне он провел только пять матчей, после чего получил серьезную травму колена.