У Роналду появился неожиданный вариант для трансфера

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду может перейти в другой клуб из этой страны "Аль-Хиляль", сообщают Vesti.kz.

По информации Transfer News Live, это произойдет, в случае ухода ближайшей зимой из "Аль-Хиляля" бразильского нападающего Неймара.

Португальская звезда идет на первом месте в шорт-листе нынешнего клуба Неймара.

Напомним, Роналду перешел в "Аль-Наср" в начале 2023 года. Ранее, в карьере 39-летнего игрока были "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

Бразилец перешел в "Аль-Хиляль" в прошлом году. Однако за команду в прошлом сезоне он провел только пять матчей, после чего получил серьезную травму колена.