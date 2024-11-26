Экс-защитник сборной Казахстана разнес Черчесова

Бывший защитник "Рубина" и "Амкара" Алексей Попов в интервью Sport24 высказался о тренерских навыках Станислава Черчесова, который сейчас является главным тренером сборной Казахстана, передает Vesti.kz.

Черчесов возглавил национальную команду Казахстана в июне, сменив на посту Магомеда Адиева.

- А что за люди Рахимов и Черчесов?

- Оба очень сильно любят себя и не уважают других. Коллектива для них не существует, готовы идти по головам. Плюс я не считаю, что эти тренеры для больших задач. Если бы не Черчесов, наша сборная на ЧМ-2018 могла бы выйти в финал. За три года его работы сборная сыграла всего один классный матч - четвертьфинал ЧМ против Хорватии. И это точно не заслуга Черчесова.

- Сильный наброс.

- Я правда так считаю. Русские футболисты заслуживали намного большего, чем постоянная игра в "автобус", как было при Черчесове. Мне не нравится, что он мнит себя великим. Человек хочет выглядеть влиятельнее, чем есть на самом деле, - сказал Попов.

Сборная Казахстана выступила под его руководством в дивизионе В Лиги наций УЕФА. Наши футболисты проиграли пять матчей и один раз сыграли вничью, причем не забили ни одного гола за весь турнир.

Отметим, что Попов вызывался в сборную Казахстана, и даже провел несколько матчей в ее составе.