Алипу пообещали 20 миллионов в "Зените": известны условия
Футболисты петербургского "Зенита" могут рассчитывать на внушительные премиальные за успешные матчи против московского "Спартака", сообщают Vesti.kz.
Футболисты петербургского "Зенита" могут рассчитывать на внушительные премиальные за успешные матчи против московского "Спартака", сообщают Vesti.kz.
По информации журналиста Ивана Карпова, опубликованной в соцсетях, победа над "красно-белыми" принесет каждому игроку "сине-бело-голубых", в том числе и защитнику сборной Казахстана Нуралы Алипу по пять миллионов рублей (свыше 23 миллионов тенге).
Отметим, что в первом круге РПЛ "Зенит" сыграл со "Спартаком" вничью - 0:0. В рамках чемпионата России соперники сыграют 2 марта 2025 года.
Кроме того, бонусы предусмотрены и за победы над другими сильными соперниками: за успехи в матчах с "Краснодаром", "Динамо", ЦСКА и "Локомотивом" футболисты получают по два миллиона рублей (почти 9,5 миллионов тенге).
"Краснодару" "Зенит" в первом круге уступил со счетом 0:2, с "Локомотивом" в первом круге была ничья - 1:1, "Динамо" и ЦСКА были обыграны со счетом 1:0, Алип принял участие в матче с "армейским" клубом.
В недавнем матче РПЛ команда Сергея Семака минимально обыграла "Оренбург" со счетом 1:0. После 16 туров чемпионата петербуржцы уверенно лидируют в таблице, набрав 39 очков.
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