Алипу пообещали 20 миллионов в "Зените": известны условия

Футболисты петербургского "Зенита" могут рассчитывать на внушительные премиальные за успешные матчи против московского "Спартака", сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Ивана Карпова, опубликованной в соцсетях, победа над "красно-белыми" принесет каждому игроку "сине-бело-голубых", в том числе и защитнику сборной Казахстана Нуралы Алипу по пять миллионов рублей (свыше 23 миллионов тенге).

Отметим, что в первом круге РПЛ "Зенит" сыграл со "Спартаком" вничью - 0:0. В рамках чемпионата России соперники сыграют 2 марта 2025 года.

Кроме того, бонусы предусмотрены и за победы над другими сильными соперниками: за успехи в матчах с "Краснодаром", "Динамо", ЦСКА и "Локомотивом" футболисты получают по два миллиона рублей (почти 9,5 миллионов тенге).

"Краснодару" "Зенит" в первом круге уступил со счетом 0:2, с "Локомотивом" в первом круге была ничья - 1:1, "Динамо" и ЦСКА были обыграны со счетом 1:0, Алип принял участие в матче с "армейским" клубом.

В недавнем матче РПЛ команда Сергея Семака минимально обыграла "Оренбург" со счетом 1:0. После 16 туров чемпионата петербуржцы уверенно лидируют в таблице, набрав 39 очков.