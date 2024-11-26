Датский клуб отправил Оразова в резерв: реакция казахстанца

Полузащитник сборной Казахстана и датского "Силькеборга" Рамазан Оразов отреагировал на информацию о ссылке в резерв своего клуба, сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Оразова отправили в дуль "Силькеборга".

Казахстанский футболист так отреагировал на это:

"Что за бред? Не нужно верить недопабликам", - написал Оразов в сторис своего Instagram.

Черчесов был прав? У Оразова проблемы в европейском клубе

Напомним, что Оразов перешел в "Силькеборг" этим летом. Стороны подписали контракт до 30 июня 2027 года. Это его четвертый зарубежный клуб в карьере. Прежде он выступал в России за "Чайку", в Латвии за "Даугавпилс" и в Словении за "Копер". На родине защищал цвета "Кайрата", "Актобе", "Аксу" и "Тобола".

Стало известно, почему Черчесов "отцепил" Рамазана Оразова от сборной Казахстана