Черчесов был прав? У Оразова проблемы в европейском клубе

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов после удачного старта в датском "Силькеборге" постепенно превратился в игрока запаса. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о непростом периоде карьеры футболиста.

Отсутствие Оразова в заключительных матчах сборной Казахстана в Лиге наций широко обсуждалось и Станиславу Черчесову часто задавали вопросы именно о Рамазане.

Главный тренер объяснял свое решение исключительно по спортивным мотивам:

"На одном из сборов он себя некомфортно чувствовал. Оразов не играет в своей команде. Я считаю, любому футболисту надо иногда со стороны посмотреть на ситуацию. Мы его не вычеркиваем, так бывает. Дай бог, в следующем сборе поможет. Мы ко всем футболистами относимся с уважением".

И, в действительности, Черчесов был прав, поскольку игровое время Оразова в "Силькеборге" значительно сократилось в последние пару месяцев. Последний раз казахстанец попадал в стартовый состав клуба 22 сентябре в игре с "Брондбю" (в рамках чемпионата Дании).

А в октябре-ноябре у него суммарно три игры и 27 минут на поле. Статистика, которая говорит о многом и лишь подтверждает слова Черчесова о неоптимальной игровой форме Оразова.

В то же время, один из главных конкурентов Оразова за место в старте "Силькеборга" Юнес Бакиз, напротив, набрал отличный ход и показал высокую результативность в последние месяцы. Так, датчанин забил два мяча и отдал пять голевых передач в восьми матчах. Столь сильная игра Бакиза - это одна из причин отсутствия Оразова в составе "Силькеборга".

Сумеет ли Рамазан исправить ситуацию в ближайшие месяцы? Сложно сказать, но пока опыт прошлых лет говорит не в его пользу.

В прошлом европейском клубе - "Копере" из Словении хавбек также начинал позитивно и много играл в стартовый период. Однако затем он перестал быть прочным игроком основы, и к тому же у него разладились отношения с главным тренером.

Здесь по части коммуникации со штабом вроде бы все нормально, но очевидно, что ситуация с игровым временем вряд ли устраивает Оразова. Как мы помним, в истории с "Копером" казахстанец неожиданно вернулся в КПЛ спустя полгода после пребывания в Словении.

Такой сценарий нельзя исключать и сейчас, хотя Оразов и чувствует себя в Дании достаточно комфортно, но есть спортивная составляющая. К тому же, зимой многие клубы КПЛ нуждаются в игроках-сборниках исходя из нынешнего лимита.

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