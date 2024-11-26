ПСЖ нацелился на игрока сборной Узбекистана: известны подробности

Спортивный советник "Пари Сен-Жермен" Луиш Кампуш провел переговоры с представителями защитника "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Foot Mercato.

20-летний Хусанов стал игроком французского клуба летом 2023 года, перейдя из белорусского "Энергетик-БГУ" за скромные 100 тысяч евро. Однако за это время его карьера сделала заметный скачок - футболист уже провел 27 матчей за "Ланс" и успел привлечь внимание топ-клубов.

Несмотря на интерес со стороны ПСЖ, "Ланс" не намерен расставаться с талантливым защитником. Более того, трансферная стоимость Хусанова оценивается в солидные 20 миллионов евро.