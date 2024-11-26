Скандальный игрок вернется в топовый европейский клуб после аренды в Казахстане

Хавбек из Таджикистана Хусрав Тоиров возвращается в "Шахтер" после аренды в "Атырау", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.ua.

20-летний вингер завершает аренду в казахстанском "Атырау" и скоро вернется в донецкий "Шахтер". Его временный контракт с клубом из Казахстана истекает 31 декабря, однако будущее игрока в составе "горняков" остается под вопросом.

Тоиров присоединился к "Атырау" в июле и успел провести десять официальных матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее молодой футболист оказался в центре скандала, когда поставил лайк под постом о победе сборной России по футболу.

Этот поступок вызвал волну критики, и "Шахтер" оштрафовал игрока. Теперь остается неизвестным, продолжит ли Тоиров карьеру в украинском клубе или вновь отправится в аренду.