Топовый европейский клуб накажет экс-игрока КПЛ за лайк: подробности

Хавбек донецкого "Шахтера" Хусрав Тоиров подвергнется штрафу за лайк публикации о победе сборной России над Сербией в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

Игра прошедшая накануне в Москве завершилась разгромной победой россиян со счетом 4:0.

По информации украинских СМИ 19-летний футболист из Таджикистана поставил лайк под публикацией посвященной матчу.

Позже легионер убрал лайк и отписался от страницы, но это не осталось незамеченным.

Напомним, Тоиров в 2023 году стал игроком "Шахтера". До этого, футболист из Таджикистана играл за "Атырау", цвета которого защищал с 2022 года.