Узбекистан назвал состав на ЧА-2024 по боксу с участием Казахстана
Стал известен состав женской сборной Узбекистана для участия на чемпионате Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olamsport.com. Континентальное первенство пройдет с 28 ноября по 12 декабря.
Стал известен состав женской сборной Узбекистана для участия на чемпионате Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olamsport.com. Континентальное первенство пройдет с 28 ноября по 12 декабря.
Женская команда Узбекистана будет представлена в 11 весовых категориях.
48 кг: Фарзона Фозилова
50 кг: Сабина Бобокулова
52 кг: Феруза Казакова
54 кг: Азиза Якубова
57 кг: Нигина Уктамова
60 кг: Ситора Турдибекова
63 кг: Дилфуза Бекова
66 кг: Навбахор Хамидова
75 кг: Азиза Зокирова
81 кг: Сохиба Рузметова
Свыше 81 кг: Олтиной Сотимбоева.
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Добавим, что мужская сборная Казахстана по боксу будет представлена в Таиланде также в 13 весовых категориях, а в женской сетке выступят 12 спортсменок.
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