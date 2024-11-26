Узбекистан назвал состав на ЧА-2024 по боксу с участием Казахстана

Стал известен состав женской сборной Узбекистана для участия на чемпионате Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olamsport.com. Континентальное первенство пройдет с 28 ноября по 12 декабря.

Женская команда Узбекистана будет представлена в 11 весовых категориях.

48 кг: Фарзона Фозилова

50 кг: Сабина Бобокулова

52 кг: Феруза Казакова

54 кг: Азиза Якубова

57 кг: Нигина Уктамова

60 кг: Ситора Турдибекова

63 кг: Дилфуза Бекова

66 кг: Навбахор Хамидова

75 кг: Азиза Зокирова

81 кг: Сохиба Рузметова

Свыше 81 кг: Олтиной Сотимбоева.

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Добавим, что мужская сборная Казахстана по боксу будет представлена в Таиланде также в 13 весовых категориях, а в женской сетке выступят 12 спортсменок.

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