Российский вратарь рассказал о последствиях ужасного столкновения с Алипом

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп в интервью пресс-службе клуба поделился подробностями своего психологического восстановления после серьезной травмы, полученной в мае в матче Кубка России после столкновения с защитником сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алипом, сообщают Vesti.kz.

Столкновение произошло в матче, который состоялся 15 мая. В результате Тороп получил множественные переломы костей лицевого отдела черепа и сотрясение мозга. Позже вратарю была проведена операция по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти.

- Этот сезон наверняка тяжелее, так как вы входили в него после травмы. Стало ли психологически сложнее играть на выходе после случая с Алипом?

- Вроде бы нет. Я вообще не помню того столкновения с Алипом, поэтому, может быть, из‑за этого не чувствую какого‑то страха. Честно, у меня вообще ничего не поменялось, ну кроме того, что откололись зубы (смеется). Только за это обидно.

- Пересматривали этот эпизод?

- Да, конечно. Знаешь, когда кто‑то другой получает травму, мне жутко смотреть - неприятно становится. В случае со мной хотелось посмотреть, чтобы вспомнить, как это произошло. Помню, как меня привезли в больницу, и я очень расстроился, когда мне сказали, что проиграли.

Дальше моей задачей было успокоить всю мою семью, они у меня врачи и понимали, что может произойти. Я, наверное, впервые видел слезы своей матери. Это было очень страшно. Надеюсь, что в будущем это никогда не случится. Но в футболе есть две стороны медали. Также хотелось бы сказать большое спасибо всем, кто желал здоровья и помогал. У меня получилось быстро восстановиться, я даже не пропустил сборы.

- Сначала вообще сообщалось, что вы можете пропустить минимум полгода…

- Да, когда так написали, я был в бешенстве. Точно был уверен, что выйду на поле быстрее. Я не понимал, как можно полгода не играть. Очень люблю футбол, поэтому хотел как можно скорее вернуться.