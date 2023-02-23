Переход защитника сборной Казахстана по футболу Нуралы Алипа в "Зенит" вошел в топ самых дорогих зимних трансферов российской премтер-лиги (РПЛ) по версии "Чемпионата", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Напомним, "Зенит" выкупил 23-летнего игрока у алматинского "Кайрата" за два миллиона евро. Контракт с игроком рассчитан до сезона-2024/25 включительно.
"Игрок сборной Казахстана перешел в "Зенит" на постоянной основе. С февраля 2022 года он выступал за сине-бело-голубых на правах аренды, с тех пор сыграл 20 матчей, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В этом сезоне Нуралы Алип выходил на поле всего восемь раз во всех турнирах. После ухода Деяна Ловрена Алип точно пригодится "Зениту". Роберт Ренан будет его новым конкурентом за попадание в старт", - говорится в заметке.
Напомним, что Алип в начале 2022 года присоединился клубу из Санкт-Петербурга на правах аренды. В составе "сине-бело-голубых" он стал чемпионом России.
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