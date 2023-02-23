Трансфер футболиста сборной Казахстана в "Зенит" вошел в список самых дорогих в России

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 10:50
©ФК "Зенит"

Переход защитника сборной Казахстана по футболу Нуралы Алипа в "Зенит" вошел в топ самых дорогих зимних трансферов российской премтер-лиги (РПЛ) по версии "Чемпионата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, "Зенит" выкупил 23-летнего игрока у алматинского "Кайрата" за два миллиона евро. Контракт с игроком рассчитан до сезона-2024/25 включительно.

"Игрок сборной Казахстана перешел в "Зенит" на постоянной основе. С февраля 2022 года он выступал за сине-бело-голубых на правах аренды, с тех пор сыграл 20 матчей, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В этом сезоне Нуралы Алип выходил на поле всего восемь раз во всех турнирах. После ухода Деяна Ловрена Алип точно пригодится "Зениту". Роберт Ренан будет его новым конкурентом за попадание в старт", - говорится в заметке.

Напомним, что Алип в начале 2022 года присоединился клубу из Санкт-Петербурга на правах аренды. В составе "сине-бело-голубых" он стал чемпионом России.

Защитники "Кайрата" и форварды "Астаны". Топ-5 самых дорогих трансферов в истории КПЛ

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Кайрат ФК Казахстанцы за границей Футбольные трансферы

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