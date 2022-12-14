"Зенит" раскрыл сумму трансфера Алипа из "Кайрата"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился подробностями контракта с Нуралы Алипом, сообщает Sports.ru.

"Сегодня подписан полноценный трансфер Нуралы Алипа, контракт с игроком рассчитан до сезона-2024/25 включительно.

Его контракт, так же как и у всех игроков, будь то новички или игроки, продлевающие соглашения, построен по системе "базовая зарплата + игровые индивидуальные бонусы". Бонусы привязаны ко времени, проведенному в победных матчах "Зенита".

Что касается трансфера с "Кайратом", то с учетом рыночной ситуации найдено взаимно приемлемое решение – базовая трансферная цена и бонусы, привязанные к победному игровому времени, в совокупности не превысят 1,75 миллиона евро.

При определенных условиях контракт может быть продлен еще на один год", – отметил генеральный директор клуба.

Казахстанский защитник перешел в "Зенит" на правах аренды в феврале 2022 года. В составе команды он провел 20 матчей и отдал один голевой пас.

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