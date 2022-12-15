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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Защитники "Кайрата" и форварды "Астаны". Топ-5 самых дорогих трансферов в истории КПЛ

Защитники "Кайрата" и форварды "Астаны". Топ-5 самых дорогих трансферов в истории КПЛ
©ФК "Астана"

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип окончательно перешел в "Зенит", и эта сделка стала одной из крупнейших в истории КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о продаже игрока "Кайрата" и других трансферах, благодаря которым казахстанские клубы заработали реальные деньги. 

Сразу отметим несколько деталей. Большая часть данных о сделках взята с портала Transfermarkt, однако есть и корректировки. Например, может возникнуть вопрос, почему нет трансфера Патрика Твумаси в "Алавес", но, по нашим данным, эта сделка была далека от той суммы, которые указывали многие СМИ, и поэтому она не учтена. Также есть некоторые вопросы о точной сумме трансфера Эсеолы в "Ворсклу", но об этом чуть ниже. Кроме того, указаны только трансферы из Казахстана в зарубежные клубы, то есть без учета сделок внутри рынка. 

Джуниор Кабананга, из "Астаны" в "Аль-Наср", сумма трансфера - 2 миллиона евро 

В период еврокубкового триумфа у "Астаны" было немало ликвидных легионеров, на которых присутствовал спрос.

Однако Неманья Максимович ушел в "Валенсию" бесплатно, а Патрик Твумаси добрался до "Алавеса" максимум за несколько сотен тысяч евро (что тоже не подтверждено).

А вот Джуниор Кабананга принес "Астане" максимальную пользу. Саудовский "Аль-Наср" (да, это тот самый клуб, предложивший 200 миллионов евро в год Криштиану Роналду) отправил оффер "Астане" по форварду сборной ДР Конго на сумму два миллиона евро и, естественно, ответ был положительным.

Примечательно, что Кабананга провел за "Аль-Наср" всего семь матчей. Позже он возвращался на правах аренды в "Астану", а затем был продан саудовским грандом в клуб "Катар" за 1,8 миллиона евро. 

Нуралы Алип, из "Кайрата" в "Зенит", сумма трансфера - 1,75 миллиона евро 

На протяжении всего периода аренды Алипа в "Зените" было множество спекуляций и сомнений относительно полноценного перехода игрока. Однако лидер РПЛ в итоге решился на трансфер, и это, безусловно, станет большим примером и гордостью "Кайрата". 

В свою очередь, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев объяснил выкуп Алипа следующим образом: "Прошло два арендных периода, он проявил себя очень хорошо и профессионально. У нас не так много центральных защитников с рабочей левой ногой. Он молодой и талантливый парень, является игроком сборной Казахстана. Когда он выходит на поле, то показывает себя с лучшей стороны". 

В то же время некоторые источники намекают на то, что "Зенит" таким образом решил помочь даже не "Кайрату", а скорее владельцу клуба Кайрату Боранбаеву, который находится в очень хороших отношениях с руководством российской команды. 

Пиерос Сотириу, из "Астаны" в "Лудогорец", сумма трансфера - 800 тысяч евро 

Приход киприота в "Астану" выглядел очень амбициозным и статусным, все-таки не каждый день казахстанская команда берет одного из лидеров европейской сборной у такого клуба, как "Копенгаген". Но на деле трансфер Сотириу оказался экономически невыгодным и не принес отдачи в спортивном плане, хотя, надо признать, что класс форварда был виден, но на тот момент столичный клуб вошел в кризис по всем фронтам. 

В итоге "Астана" заплатила "Копенгагену" за Сотириу полтора миллиона евро, а продала его "Лудогорцу" за сумму вдвое меньше. Тем не менее продажа игрока сборной Кипра за 800 тысяч евро вошла в топ самых дорогих в истории казахстанского футбола. 

Адеринсола Эсеола, из "Кайрата" в "Ворсклу", сумма трансфера - 800 тысяч евро 

После двух очень ярких стартовых сезонов за "Кайрат" Эсеола вскоре выпал из основы и к лету 2021-го ситуация дошла до того, что игрока отстранили от основной команды. Однако даже в таком положении "Кайрат", по информации Transfermarkt, продал Эсеолу в "Ворсклу" за 800 тысяч евро. Именно в такую сумму трудно поверить, при этом агент игрока высказался более витиевато, отметив, что за его клиента заплатили шестизначную сумму. 

Меж тем Эсеола после "Кайрата" до сих пор не может выйти на прежний уровень. Из "Ворсклы" он ушел спустя полгода, сыграв лишь два матча. Сейчас форвард выступает за болгарский "Хебър", там у него 15 матчей и ни одного результативного действия.  

Ян Вороговский, из "Кайрата" в "Моленбек", сумма трансфера - 250 тысяч евро 

Если первый заход Вороговского в бельгийский футбол был осторожным и экономичным (тогда за него заплатили лишь 100 тысяч евро), то вот вторая попытка принесла "Кайрату" уже больше дивидендов. 

Ян провел качественный период в "Беерсхоте", затем неожиданно вернулся в "Кайрат" летом 2021 года. Но уже в январе 2022-го левый латераль снова отправился покорять Бельгию, и на сей раз алматинский клуб получил компенсацию в размере 250 тысяч евро. 

Сейчас Вороговский - безусловный игрок основы "Моленбека" и борется со своим клубом за выход в высший дивизион. 

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Метки:
Кайрат ФК Астана ФК КПЛ Вороговский Ян Алип Нуралы Казахстанцы за границей Зенит Сотириу Пиерос

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