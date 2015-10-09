Титулованный клуб РПЛ рассматривал трансфер игрока сборной Казахстана

Вингер сборной Казахстана Галымжан Кенжебек мог перейти в московский "Локомотив", его кандидатуру подробно изучал тренерский штаб российского клуба. Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказал экс-тренер сборной Казахстана и казанского "Рубина" Павел Черепанов.

Специалист рассказал о том, что главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов запросил подробный анализ по Кенжебеку.

"К нам за анализом по Галымжану Кенжебеку обратился главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов. Мы привели его данные в матчах за сборную Казахстана и "Елимай". Дали положительную характеристику его сильных сторон и отметили, что у парня непростой характер, я это помню еще по "Кайрату", ведь именно при мне он пришёл в академию. Не знаю, почему его в итоге не подписал "Локомотив", на мой взгляд, он смог бы составить конкуренцию там на своей позиции.

Добавлю, что стартап "Soccer IQ Lab" также анализировал матчи "Жениса" за последние полгода, об этом нас попросил ныне главный тренер столичной команды Али Алиев. Надеюсь, что эти материалы помогут ему в будущем сезоне", - заявил Черепанов.

Отметим, что недавно Кенжебек перешёл в грозненский "Ахмат", подписав контракт на 4,5 года. Казахстанский футболист уже отметился дебютным голом за новый клуб на сборах.

ФК "Локомотив" - трёхкратный чемпион России, девятикратный обладатель Кубка России и трёхкратный обладатель Суперкубка России.

