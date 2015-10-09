Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Россия
Сегодня 19:51
 

"Зенит" объявил решение по капитану сборной Казахстана

Санкт-петербургский "Зенит" представил состав на первый матч 2026 года, в рамках тренировочного сбора перед стартом второй части сезона российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

В заявке команды на товарищескую встречу против китайского "Шанхай Порт" был включён капитан сборной Казахстана Нуралы Алип. Однако 26-летний защитник начнёт игру на скамейке запасных.

Состав "Зенита":

  • Д. Адамов (вр),
  • Вега,
  • Нино,
  • Дивеев,
  • Мантуан,
  • Барриос (к),
  • Педро,
  • Мостовой,
  • Глушенков,
  • Луис Энрике,
  • Соболев.

Матч "Зенит" - "Шанхай Порт" состоится 22 января в Санкт-Петербурге (Россия) и начнётся в 19:30 по казахстанскому времени.

Отметим, что в текущем сезоне Нуралы Алип провёл 19 матчей во всех турнирах за "сине-бело-голубых" и отметился одним забитым мячом.

Уникальный статус: что будет с Алипом после громкого трансфера "Зенита"?

