"Зенит" объявил решение по капитану сборной Казахстана

Санкт-петербургский "Зенит" представил состав на первый матч 2026 года, в рамках тренировочного сбора перед стартом второй части сезона российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.
В заявке команды на товарищескую встречу против китайского "Шанхай Порт" был включён капитан сборной Казахстана Нуралы Алип. Однако 26-летний защитник начнёт игру на скамейке запасных.
Состав "Зенита":
- Д. Адамов (вр),
- Вега,
- Нино,
- Дивеев,
- Мантуан,
- Барриос (к),
- Педро,
- Мостовой,
- Глушенков,
- Луис Энрике,
- Соболев.
Матч "Зенит" - "Шанхай Порт" состоится 22 января в Санкт-Петербурге (Россия) и начнётся в 19:30 по казахстанскому времени.
Отметим, что в текущем сезоне Нуралы Алип провёл 19 матчей во всех турнирах за "сине-бело-голубых" и отметился одним забитым мячом.
Уникальный статус: что будет с Алипом после громкого трансфера "Зенита"?
