Суперклуб из России хочет подписать футболиста сборной Казахстана

Московский "Локомотив" изучает вопрос подписания контракта с лидером "Актобе" и сборной Казахстана Максимом Самородовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Железнодорожники" выходили на тренерский штаб "Актобе", а также просматривали Самородова в играх чемпионата Казахстана. В текущем сезоне КПЛ вингер, способный сыграть и в качестве центрфорварда, забил четыре гола в семи матчах и сделал два ассиста.

В отборочном цикле чемпионата Европы-2024 Самородов забил два гола, отличившись в играх против Словении и Северной Ирландии. Ранее казахстанцем активно интересовался австрийский "Рапид", однако Самородов решил остаться в родном клубе, чтобы помочь в борьбе за чемпионство.

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