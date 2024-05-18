"Астану" могут лишить очков или отправить в первую лигу: подробности

Состоялось заседание Комитета по этике Казахстанской федерации футбола (КФФ). По его итогам приняты некоторые решения, передают Vesti.kz.
Так, был рассмотрен вопрос касательно высказываний спортивного директора ФК "Астана" Игоря Павлюка о судействе матча между "Актобе" и "Астаной", прошедшего 4 мая в Актобе.
"Наложить на футбольный клуб "Астана" штраф в размере 1000 МРП, что составляет 3 692 000 (три миллиона шестьсот девяносто две тысяч) тенге. Штраф оплатить до 17 июня 2024 года. В случае невыполнения данного пункта, в соответствии с подп. 3) п. 1 ст. 61 Дисциплинарного регламента КФФ, у клуба могут быть сняты очки или клуб может быть переведен в низший дивизион (лигу).
В соответствии с п. 87 Кодекса, с п. 113. ДР настоящее решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете КФФ в течение 7 (семи) календарных дней с момента опубликования на сайте федерации", - говорится в заявлении КФФ.
Также был рассмотрен вопрос касательно высказываний учредителя футбольного клуба "Тобол" Алимжана Калдиярова о судействе матчей с участием костанайцев и необходимости принятии КФФ кадровых реформ в судействе.
"На учредителя ФК "Тобол" Калдиярова Алимжана Данияровича, за дискредитацию деятельности судейского корпуса КФФ, руководства КФФ, и казахстанского футбола в целом, наложить штраф в размере 300 МРП, что составляет 1 107 600 (один миллион сто семь тысяч шестьсот) тенге и применить санкцию в виде запрета на вход на стадионы, на которых будут проводиться матчи с участием ФК "Тобол" сроком 1 год с момента вступления данного решения в силу.
Калдиярову оплатить штраф, предусмотренный пунктом 1 настоящего решения, в срок до 17 июня 2024 года.
В случае невыполнения данного решения, в соответствии со ст. 61 ДР, Юридический орган КФФ вправе применить в отношении Калдиярова другие санкции вплоть до запрета на осуществление деятельности, связанного с футболом.
В соответствии с п. 87 Кодекса, с п. 113. ДР настоящее решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете КФФ в течение 7 (семи) календарных дней с момента опубликования на сайте федерации", - отмечается в сообщении КФФ.
Загрузка матч-центра...
Реклама