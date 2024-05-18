"Астану" могут лишить очков или отправить в первую лигу: подробности

Состоялось заседание Комитета по этике Казахстанской федерации футбола (КФФ). По его итогам приняты некоторые решения, передают Vesti.kz.

Так, был рассмотрен вопрос касательно высказываний спортивного директора ФК "Астана" Игоря Павлюка о судействе матча между "Актобе" и "Астаной", прошедшего 4 мая в Актобе.

"Наложить на футбольный клуб "Астана" штраф в размере 1000 МРП, что составляет 3 692 000 (три миллиона шестьсот девяносто две тысяч) тенге. Штраф оплатить до 17 июня 2024 года. В случае невыполнения данного пункта, в соответствии с подп. 3) п. 1 ст. 61 Дисциплинарного регламента КФФ, у клуба могут быть сняты очки или клуб может быть переведен в низший дивизион (лигу). В соответствии с п. 87 Кодекса, с п. 113. ДР настоящее решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете КФФ в течение 7 (семи) календарных дней с момента опубликования на сайте федерации", - говорится в заявлении КФФ.

Также был рассмотрен вопрос касательно высказываний учредителя футбольного клуба "Тобол" Алимжана Калдиярова о судействе матчей с участием костанайцев и необходимости принятии КФФ кадровых реформ в судействе.