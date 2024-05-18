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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Астану" могут лишить очков или отправить в первую лигу: подробности

"Астану" могут лишить очков или отправить в первую лигу: подробности
©КФФ

Состоялось заседание Комитета по этике Казахстанской федерации футбола (КФФ). По его итогам приняты некоторые решения, передают Vesti.kz.

Так, был рассмотрен вопрос касательно высказываний спортивного директора ФК "Астана" Игоря Павлюка о судействе матча между "Актобе" и "Астаной", прошедшего 4 мая в Актобе.

"Наложить на футбольный клуб "Астана" штраф в размере 1000 МРП, что составляет 3 692 000 (три миллиона шестьсот девяносто две тысяч) тенге. Штраф оплатить до 17 июня 2024 года. В случае невыполнения данного пункта, в соответствии с подп. 3) п. 1 ст. 61 Дисциплинарного регламента КФФ, у клуба могут быть сняты очки или клуб может быть переведен в низший дивизион (лигу).

В соответствии с п. 87 Кодекса, с п. 113. ДР настоящее решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете КФФ в течение 7 (семи) календарных дней с момента опубликования на сайте федерации", - говорится в заявлении КФФ.

Также был рассмотрен вопрос касательно высказываний учредителя футбольного клуба "Тобол" Алимжана Калдиярова о судействе матчей с участием костанайцев и необходимости принятии КФФ кадровых реформ в судействе.

"На учредителя ФК "Тобол" Калдиярова Алимжана Данияровича, за дискредитацию деятельности судейского корпуса КФФ, руководства КФФ, и казахстанского футбола в целом, наложить штраф в размере 300 МРП, что составляет 1 107 600 (один миллион сто семь тысяч шестьсот) тенге и применить санкцию в виде запрета на вход на стадионы, на которых будут проводиться матчи с участием ФК "Тобол" сроком 1 год с момента вступления данного решения в силу.

Калдиярову оплатить штраф, предусмотренный пунктом 1 настоящего решения, в срок до 17 июня 2024 года. 

В случае невыполнения данного решения, в соответствии со ст. 61 ДР, Юридический орган КФФ вправе применить в отношении Калдиярова другие санкции вплоть до запрета на осуществление деятельности, связанного с футболом.

В соответствии с п. 87 Кодекса, с п. 113. ДР настоящее решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете КФФ в течение 7 (семи) календарных дней с момента опубликования на сайте федерации", - отмечается в сообщении КФФ.

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Метки:
Астана ФК Тобол ФК Казахстан Футбол КФФ

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