Сенсацией завершился матч "Астаны" в чемпионате Казахстана

"Атырау" и "Астана" определили победителя в очном матче в рамках девятого тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Атырау и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол был забит на 28-й минуте, когда после розыгрыша углового отличился Николай Сигневич.

Таким образом, столичные футболисты потерпели третье поражение в премьер-лиге и с 12 очками продолжают на данный момент занимать седьмое место в турнирной таблице. "Нефтяники" отпраздновали второй успех в КПЛ, поднявшись с 10 очками с девятой строчки на восьмую.

Сегодня, 18 мая, также сыграют "Актобе" - "Ордабасы" и "Кайсар" - "Женис". Первый матч покажет Qazsport, а второй можно посмотреть на сайте QFL.