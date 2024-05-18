Бабаян объяснил сенсацию в матче "Астаны"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал исход матча с "Атырау" в рамках девятого тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Атырау и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, подробности - здесь.
"Первый тайм был равным, единственное - "Атырау" открыл счет со стандарта. Второй тайм был полностью за нами, мы прижали соперника к воротам, но, к сожалению, столько моментов создаем и не забиваем стопроцентные голы, какое-то невезение", - приводит его слова пресс-служба столичных.
Ранее стало известно, что "Астану" могут лишить очков или исключить из КПЛ, подробности приведены по этой ссылке.
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