Стали известны последствия кровавой травмы Алипа после триумфа

Защитник "Зенита" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип сообщил, что ему будут накладывать швы на голову после падения на него трофея за победу в суперфинале Кубка России, передают Vesti.kz.

"Зенит" в финале турнира обыграл "Балтику" (2:1). Алип забил победный гол на 90+5-й минуте. Во время празднования на его голову упала крышка трофея.

"Я думал, что крышка идет вместе с Кубком, а она не была закреплена. Она упала прям… Сначала думал, что ничего, но потом посмотрел на руку, а там кровь, кровь идет струей. Пришлось сесть на землю, было очень больно. Сейчас пойду зашивать. Надеюсь, у всех есть видео. Даже когда с Торопом столкнулись, не такой удар был. Рана 4–5 сантиметров!", - сказал Алип "Матч ТВ".

"Зенит" в пятый раз стал обладателем Кубка России. В матче за Суперкубок России команда Сергея Семака сыграет с "Краснодаром" 13 июля.

Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала его арендовали у "Кайрата", а затем выкупили на него права за два миллиона евро (данные Transfermarkt).