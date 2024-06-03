Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Россия

Автор:

Комментарии

Впервые в карьере! Алип удивил фанатов спустя сотни матчей на профессиональном уровне

Впервые в карьере! Алип удивил фанатов спустя сотни матчей на профессиональном уровне
©ФК "Зенит"

Вечер 2 июня получился для казахстанского защитника Нуралы Алипа сверхкрасночным. Впервые в карьере он оформил требл, забил свой первый гол за "Зенит" и даже получил травму из-за падения крыжки кубка на лицо. Но мало кто обратил внимание на исторический для его карьеры момент, связанный со взятием ворот на 95-й минуте встречи. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чем уникален этот гол для 24-летнего Алипа.

Сейчас Нуралы является действующим обладателем трофеев российской премьер-лиги (РПЛ), Кубка России и Суперкубка России. Он выиграл девятый турнир в карьере, шесть из них - с "Зенитом". И только в 62-м по счету матче за санкт-петербуржцев он забил свой дебютный гол в футболке сине-бело-голубых. Причем сделал это на 95-й минуте финальной кубковой встречи против "Балтики" при счете 1:1.

Поэтому этот гол сам по себе имеет невероятно важное значение для карьеры и истории Алипа.

Гол Алипа принес "Зениту" победу в Суперфинале Кубка России

Исходя из того, что Алип не забивал за "Зенит" с момента перехода в клуб в 2022 году, бросается в глаза его низкая результативность. На профессиональном уровне он забил 11 мячей с начала карьеры. Но гол в ворота "Балтики" особен не только статусом и важностью, но и другим важным нюансом.

Дело в том, что Нуралы впервые в карьере забил с игры. Да, впервые! Предыдущие 10 голов, забитые им, имели прямое отношение к стандартным положениям. Давайте пройдемся по порядку.

В 2017-м году он забил четыре гола во второй лиге за молодежку "Кайрата". После подач с углового он отличался головой в ворота сверстников из "Кайсара", а также оформил дубль в игре с "Рузаевкой". В матче с молодежкой "Шахтера" он забил уже ногой после подачи со штрафного. 

В том же году он участвовал в юношеской лиге УЕФА в составе "Кайрата" до 19 лет. В игре с "Краснодаром" (2:2) он установил окончательный результат на табло, забив головой после подачи с углового от Рамазана Оразова. Голкипер быков Матвей Сафонов, который теперь близок к переходу в ПСЖ, не смог справиться с ударом казахстанца.

В сезоне-2020 Алип забил четыре гола уже за основную команду "Кайрата". Он забивал с пенальти "Окжетпесу" и "Ордабасы", а в матче с "Каспием" и реализовал 11-метровый, и забил головой после подачи Небойши Косовича со штрафного, оформив дубль.

Свой пятый гол за основу "Кайрата" и десятый в системе алматинцев защитник оформил в квалификации Лиги чемпионов 2021/22. В гостевом матче первого раунда с израильским "Маккаби" из Хайфы он принес команде ничью - 1:1. На 76-й минуте Алип забил головой после углового, и вновь ассистентом был Косович.

В итоге Алип забил пять голов за молодежные составы "Кайрата" и еще столько же за основу клуба. Следующего гола пришлось ждать почти три года, и он состоялся уже в суперфинале Кубка России в составе "Зенита". 

Причем на этот раз обошлось без стандартов. "Зенит" на последних минутах побежал вперед, не желая продлевать встречу еще минимум на полчаса. И в итоге этот навал принес результат. Алип забежал в штрафную "Балтики" и головой замкнул подачу Андрея Мостового. Этим ударом он принес "Зениту" победу в Кубке России 2023/24.

Итоговая статистика голов Алипа: 11 мячей, 10 из которых со стандартов (три - с пенальти, пять - после подач с углового, два - после подач со штрафного). Семь голов он забил головой, три - рабочей левой ногой (все - с пенальти), еще один - правой ногой.

Тут же стоит отметить, что за сборную Казахстана ему отличиться пока не удавалось, причем как на юношеском и молодежном, так и на взрослом уровне. 

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Россия Казахстан Премьер-лига России Кайрат ФК Кайсар ФК Шахтер ФК Оразов Рамазан ПСЖ Окжетпес ФК Ордабасы ФК Каспий ФК Лига чемпионов

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 14:46
Россия
©fc-zenit.ru "Люди пока не могут сломать меня". Алип - о разбитой голове
Вчера , 11:30
Россия
©ФК "Зенит" Впервые в карьере! Алип удивил фанатов спустя сотни матчей на профессиональном уровне
Вчера , 11:14
Россия
©fc-zenit.ru "Кайрат" оставил послание для Алипа
Вчера , 08:47
Россия
©ФК "Зенит" Стали известны последствия кровавой травмы Алипа после триумфа
2 июня, 23:54
Россия
©ФК "Зенит" Лучше трофеем ломать голову: Алип - о приключениях в Суперфинале Кубка России
2 июня, 23:30
Россия
©ФК "Зенит" Алип травмировался, празднуя победу в Кубке России
2 июня, 22:29
Россия
©ФК "Зенит" Великий! "Зенит" отреагировал на гол Алипа в Суперфинале Кубка России
2 июня, 22:00
Россия
©ФК "Зенит" Гол Алипа принес "Зениту" победу в Суперфинале Кубка России
2 июня, 19:46
Россия
©ФК "Зенит" "Зенит" принял решение по Алипу на Суперфинал Кубка России
2 июня, 15:20
Россия
©КФФ Агент Зайнутдинова прокомментировал интерес "Локомотива" к игроку
2 июня, 14:50
Россия
©КФФ Фаворит на пост главного тренера сборной Казахстана прибыл в Астану. Подробности
2 июня, 14:20
Россия
©ФК "Ордабасы" Слуцкий хотел подписать Исламхана в зарубежный клуб
2 июня, 12:51
Россия
©ФК "Ахмат" Адиев согласовал контракт с клубом РПЛ после ухода из сборной Казахстана
2 июня, 11:10
Россия
©ФК "Химки" Игрок сборной Казахстана высказался о своем будущем в российском клубе
2 июня, 07:30
Россия
© bjk.com.tr Топ-клуб РПЛ из Москвы заинтересован в трансфере Зайнутдинова
1 июня, 18:30
Россия
©ФК "Бешикташ" Карпин может возглавить "Бешикташ" Зайнутдинова. В России отреагировали
1 июня, 10:24
Россия
©ФК "Ахмат" Стало известно будущее Адиева после ухода из сборной Казахстана
31 мая, 15:02
Россия
©КФФ Самородов в шорт-листах нескольких топ-клубов РПЛ. Подробности
30 мая, 19:13
Россия
©КФФ Стала известна судьба Максима Самородова в топ-клубе
28 мая, 20:03
Россия
©Sports.ru Победой закончился матч казахстанца в топовом европейском чемпионате
28 мая, 15:20
Россия
©ФК "Ахмат" Адиев остался без лучшего бомбардира
27 мая, 17:38
Россия
©bjk.com.tr Агент Зайнутдинова рассказал о предложениях от топ-клубов РПЛ
27 мая, 08:36
Россия
©КФФ У сборной Казахстана решили увести тренера. Известно о переговорах
26 мая, 23:24
Россия
©ФК "Зенит" Алип? Назван лучший защитник чемпионата России
26 мая, 09:14
Россия
©ФК "Ахмат" Магомед Адиев сделал интригующее заявление
25 мая, 23:00
Россия
©ФК "Ахмат" Адиев попрощался с "Ахматом" и заявил о возвращении в сборную Казахстана
25 мая, 22:33
Россия
©ФК "Зенит" "Алга, Казахстан!". Игроки сборной Бразилии поздравили Алипа с чемпионством
25 мая, 21:30
Россия
©ФК "Химки" Защитник сборной Казахстана завоевал титул в России
25 мая, 20:31
Россия
©ФК "Зенит" Алип стал чемпионом России в составе "Зенита"
25 мая, 16:00
Россия
©ФК "Зенит" Экс-напарник Кака и Коутиньо сделал неожиданное признание об Алипе

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus