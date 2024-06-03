Впервые в карьере! Алип удивил фанатов спустя сотни матчей на профессиональном уровне

Вечер 2 июня получился для казахстанского защитника Нуралы Алипа сверхкрасночным. Впервые в карьере он оформил требл, забил свой первый гол за "Зенит" и даже получил травму из-за падения крыжки кубка на лицо. Но мало кто обратил внимание на исторический для его карьеры момент, связанный со взятием ворот на 95-й минуте встречи. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чем уникален этот гол для 24-летнего Алипа.

Сейчас Нуралы является действующим обладателем трофеев российской премьер-лиги (РПЛ), Кубка России и Суперкубка России. Он выиграл девятый турнир в карьере, шесть из них - с "Зенитом". И только в 62-м по счету матче за санкт-петербуржцев он забил свой дебютный гол в футболке сине-бело-голубых. Причем сделал это на 95-й минуте финальной кубковой встречи против "Балтики" при счете 1:1.

Поэтому этот гол сам по себе имеет невероятно важное значение для карьеры и истории Алипа.

Гол Алипа принес "Зениту" победу в Суперфинале Кубка России

Исходя из того, что Алип не забивал за "Зенит" с момента перехода в клуб в 2022 году, бросается в глаза его низкая результативность. На профессиональном уровне он забил 11 мячей с начала карьеры. Но гол в ворота "Балтики" особен не только статусом и важностью, но и другим важным нюансом.

Дело в том, что Нуралы впервые в карьере забил с игры. Да, впервые! Предыдущие 10 голов, забитые им, имели прямое отношение к стандартным положениям. Давайте пройдемся по порядку.

В 2017-м году он забил четыре гола во второй лиге за молодежку "Кайрата". После подач с углового он отличался головой в ворота сверстников из "Кайсара", а также оформил дубль в игре с "Рузаевкой". В матче с молодежкой "Шахтера" он забил уже ногой после подачи со штрафного.

В том же году он участвовал в юношеской лиге УЕФА в составе "Кайрата" до 19 лет. В игре с "Краснодаром" (2:2) он установил окончательный результат на табло, забив головой после подачи с углового от Рамазана Оразова. Голкипер быков Матвей Сафонов, который теперь близок к переходу в ПСЖ, не смог справиться с ударом казахстанца.

В сезоне-2020 Алип забил четыре гола уже за основную команду "Кайрата". Он забивал с пенальти "Окжетпесу" "Ордабасы" , а в матче с "Каспием" и реализовал 11-метровый, и забил головой после подачи Небойши Косовича со штрафного, оформив дубль.

Свой пятый гол за основу "Кайрата" и десятый в системе алматинцев защитник оформил в квалификации Лиги чемпионов 2021/22. В гостевом матче первого раунда с израильским "Маккаби" из Хайфы он принес команде ничью - 1:1. На 76-й минуте Алип забил головой после углового, и вновь ассистентом был Косович.

В итоге Алип забил пять голов за молодежные составы "Кайрата" и еще столько же за основу клуба. Следующего гола пришлось ждать почти три года, и он состоялся уже в суперфинале Кубка России в составе "Зенита".

Причем на этот раз обошлось без стандартов. "Зенит" на последних минутах побежал вперед, не желая продлевать встречу еще минимум на полчаса. И в итоге этот навал принес результат. Алип забежал в штрафную "Балтики" и головой замкнул подачу Андрея Мостового. Этим ударом он принес "Зениту" победу в Кубке России 2023/24.

Итоговая статистика голов Алипа: 11 мячей, 10 из которых со стандартов (три - с пенальти, пять - после подач с углового, два - после подач со штрафного). Семь голов он забил головой, три - рабочей левой ногой (все - с пенальти), еще один - правой ногой.

Тут же стоит отметить, что за сборную Казахстана ему отличиться пока не удавалось, причем как на юношеском и молодежном, так и на взрослом уровне.