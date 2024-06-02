Гол Алипа принес "Зениту" победу в Суперфинале Кубка России

Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип отличился в матче Суперфинала Кубка России, сообщают Vesti.kz.

На пятой добавленной ко второму тайму минуте Алип подключился к атаке из пределов вратарской расстрелял ворота "Балтики", поставив победную точку в матче.

Отметим, что "Зенит" по ходу игры в Москве уступал со счетом 0:1 после гола Алекса Фернандеса на 40-й минуте. На 69-й минуте был отменен гол Вендела, впрочем, "Зенит" благодаря бразильцу Нино сравнял счет на 81-й минуте. Далее случился гол казахстанца.

Таким образом, "Зенит" выиграл все трофеи в сезоне-2023/2024: чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.