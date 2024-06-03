Рыбакину предупредили перед матчем с экс-третьей ракеткой мира на Ролан Гаррос

Сайт Sportskeeda.com представил прогноз на матч Ролан Гаррос между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и казахстанкой Еленой Рыбакиной, передают Vesti.kz.

Встреча четвертого круга состоится сегодня, 3 июня и начнется в 14:00 по времени Астаны.

"Этот турнир стал возвращением формы для Свитолиной, которая впервые после Australian Open выиграла три матча подряд. Богдан доставила ей некоторые проблемы в предыдущем раунде, но она сумела сдержать соперницу, нанеся 28 виннерсов.

Рыбакина не проиграла ни одного сета за всю неделю, и, несмотря на ранние попытки Мертенс, она держала свой уровень, чтобы довести дело до конца. Свитолина дважды обыгрывала казахстанку, но в обоих случаях ей потребовалось три сета для победы, в том числе один раз на грунте. Рыбакина же обыгрывала украинку в двух сетах. Игра Свитолиной вышла за рамки чисто оборонительного характера, и в эти дни она часто дает бой своим соперницам.

Тем не менее, ее игра не так легко поддается атаке, как у Рыбакиной. Вооруженная сильной подачей и способностью бить виннерсы из всех уголков корта, она любит с самого начала брать игру в свои руки. Не будет шоком, если Свитолина выиграет этот матч, но, судя по их форме, преимущество здесь у казахстанки.

Прогноз: Елена Рыбакина победит в трех сетах", - пишет источник.

Напомним, что Свитолина - бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, на данный момент занимает 19-е место в мировом рейтинге. Рыбакина находится на четвертой строчке.

Казахстанка на пути к четвертому раунду выиграла у бельгийки Грет Миннен (№85), нидерландки Аранчи Рус (№50) и еще одной представительницы Бельгии Элизы Мертенс (№27).