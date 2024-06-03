Известно, кто будет готовить Казахстан к матчам с Арменией и Азербайджаном

Стало известно, кто будет готовить сборную Казахстана по футболу к предстоящим товарищеским матчам против Армении и Азербайджана, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, пока КФФ определяется с главным тренером, команду на два предстоящих матча с Арменией и Азербайджаном будет готовить Руслан Балтиев.

Матч с Арменией пройдет 7 июня в Ереване. Игра с Азербайджаном состоится 11 июня на нейтральном поле в городе Сомбатхей (Венгрия).

Напомним, что ранее Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана, он продолжит работу в грозненском "Ахмате". Ожидается, что его преемником станет экс-рулевой сборной России Станислав Черчесов.