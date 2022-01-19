Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался в интервью "Чемпионату" о перспективах защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, рассказав о первых впечатлениях от сотрудничества с молодым игроком.

Казахстанский футболист отправился на сбор российской команды для просмотра, а Семак считает, что защитник может заиграть, если сумеет проявить себя.

- Почему решили пригласить Алипа на сбор?

- Мы смотрим за ним давно. Он молодой игрок, и в условиях лимита нам надо следить за футболистами с определенным паспортом. Сейчас у нас три центральных защитника, плюс номинально под эту роль подходит Даниил Хотулев. Приглашение Алипа - возможность усилить конкуренцию в этой линии. Если все сложится хорошо и Алип у нас останется, мы получим опцию отпустить Хотулева в аренду за игровой практикой.

- Можно ли сказать, что это больше стратегическая работа на перспективу? Ведь уровень Алипа вряд ли позволит сразу соответствовать РПЛ.

- Вы прекрасно понимаете ситуацию с паспортами. Если мы хотим подписать игрока из РПЛ именно для усиления, то он стоит абсолютно неадекватных денег. В этом отношении клуб не совершает больших трат, не переплачивает. Поэтому мы обращаем внимание на игроков, у которых есть потенциал. Мы обязаны пробовать: а получится или нет - посмотрим.

- Первое впечатление о нем – какое?

- Трудолюбивый, дисциплинированный парень. Так что положительное впечатление. Но мы только вышли из отпуска, пока сложно делать выводы. Начнутся игры, втянемся в режим и посмотрим, как он будет выглядеть в этой среде.

"Зенит" без Алипа выиграл первый матч в 2022 году

Добавим, что Тransfermarkt оценивает стоимость казахстанца Алипа в 1,7 миллиона евро, а в "Зенит" он перебрался из "Кайрата". Ранее защитник пообщался с пресс-служба клуба, а "Зенит" выиграл первый контрольный матч.