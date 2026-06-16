Грозненский "Ахмат" уверенно начал предсезонную подготовку, разгромив "Космос" из Долгопрудного (Россия) со счётом 6:0 в первом контрольном матче межсезонья, передают Vesti.kz.

Быстрый гол новичка и уверенное давление

Счёт был открыт на 20-й минуте — отличился албанский новичок команды Эральд Максути, который удачно воспользовался моментом в штрафной площади соперника.

Спустя четыре минуты преимущество грозненцев удвоилось: Эгаш Касинтура уверенно реализовал пенальти, не оставив шансов вратарю.

Доминирование до перерыва

На 41-й минуте третий мяч в ворота "Космоса" отправил Алексей Касаджиков, находящийся на просмотре в "Ахмате" из санкт-петербургского "Зенита". Таким образом, хозяева ушли на перерыв с комфортным преимуществом.

Продолжение разгрома во втором тайме

После перерыва грозненцы не сбавили темп. Уже на 46-й минуте Касинтура оформил дубль, окончательно сняв вопросы о победителе встречи.

На 77-й минуте Исмаэл Силва эффектно реализовал штрафной удар, а окончательный счёт установил автогол игроков "Космоса" на 86-й минуте — 6:0.

Без игроков сборной Казахстана

Отдельно стоит отметить, что в составе "Ахмата" на этот матч не вышли вингеры сборной Казахстана Максим Самородов и Галымжан Кенжебек.

Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов заявлял, что футболисты, участвовавшие в июньских матчах национальных сборных, получат дополнительный отдых.

Напомним, Самородов и Кенжебек принимали участие в играх сборной Казахстана против Армении (1:1) и Венгрии (1:3) в рамках международного перерыва.

"Ахмат" сообщил официальное решение по Кенжебеку