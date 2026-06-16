Россия
Вчера 15:00

Со счётом 6:0 завершился матч "Ахмата" Самородова и Кенжебека

Галымжан Кенжебек. ©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" уверенно начал предсезонную подготовку, разгромив "Космос" из Долгопрудного (Россия) со счётом 6:0 в первом контрольном матче межсезонья, передают Vesti.kz.

Быстрый гол новичка и уверенное давление

Счёт был открыт на 20-й минуте — отличился албанский новичок команды Эральд Максути, который удачно воспользовался моментом в штрафной площади соперника.

Спустя четыре минуты преимущество грозненцев удвоилось: Эгаш Касинтура уверенно реализовал пенальти, не оставив шансов вратарю.

Доминирование до перерыва

На 41-й минуте третий мяч в ворота "Космоса" отправил Алексей Касаджиков, находящийся на просмотре в "Ахмате" из санкт-петербургского "Зенита". Таким образом, хозяева ушли на перерыв с комфортным преимуществом.

Продолжение разгрома во втором тайме

После перерыва грозненцы не сбавили темп. Уже на 46-й минуте Касинтура оформил дубль, окончательно сняв вопросы о победителе встречи.

На 77-й минуте Исмаэл Силва эффектно реализовал штрафной удар, а окончательный счёт установил автогол игроков "Космоса" на 86-й минуте — 6:0.

Без игроков сборной Казахстана

Отдельно стоит отметить, что в составе "Ахмата" на этот матч не вышли вингеры сборной Казахстана Максим Самородов и Галымжан Кенжебек.

Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов заявлял, что футболисты, участвовавшие в июньских матчах национальных сборных, получат дополнительный отдых.

Напомним, Самородов и Кенжебек принимали участие в играх сборной Казахстана против Армении (1:1) и Венгрии (1:3) в рамках международного перерыва.

"Ахмат" сообщил официальное решение по Кенжебеку

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3 Локомотив М 30 14 11 5 54-39 53
4 Спартак М 30 15 7 8 47-39 52
5 ЦСКА М 30 15 6 9 44-33 51
6 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7 Динамо М 30 12 9 9 51-40 45
8 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11 Крылья Советов 30 8 8 14 35-50 32
12 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13 Акрон Тл 30 6 9 15 35-53 27
14 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16 Сочи 30 6 4 20 29-60 22

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