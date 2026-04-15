Сегодня 17:15

Самородов заинтриговал словами о будущем в "Ахмате"

©Максим Самородов. ФК "Ахмат"

Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов в эфире "Матч ТВ" рассказал о том, при каких условиях может покинуть грозненскую команду, передают Vesti.kz.

— Определил для себя лимит, сколько забить мячей, сколько пасов отдать?

— Не озвучу, пока не сделаю. Я близок к своему лимиту. Думаю, что за оставшиеся матчи перебью его.

Если будут предложения, готов рассмотреть, но не во вред себе. Если мне что‑то будет подсказывать, что мне нужно остаться, то я останусь.

— "Ахмат" для тебя — удачное приобретение?

— 100% да.

— А ты для него?

— Не могу сказать.

Самородов выступает за "Ахмат" с лета 2024 года, когда перешёл из родного "Актобе".

В 28 матчах текущего сезона он отметился за клуб четырьмя голами и семью результативными передачами. Всего за 60 игр за "Ахмат" форвард забил 12 мячей и отдал 11 ассистов.

Добавим, что с января 2026 года цвета "Ахмата" защищает другой казахстанский нападающий - Галымжан Кенжебек.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 24 16 5 3 49-17 53
2 Зенит 24 15 7 2 44-17 52
3 Локомотив М 24 12 9 3 50-33 45
4 Балтика 24 11 11 2 34-13 44
5 Спартак М 24 12 6 6 38-32 42
6 ЦСКА М 24 13 3 8 36-26 42
7 Рубин 24 9 7 8 23-25 34
8 Динамо М 24 9 7 8 43-35 34
9 Ахмат 24 8 7 9 29-31 31
10 Ростов 24 6 8 10 19-26 26
11 Динамо Мх 24 5 8 11 15-30 23
12 Крылья Советов 24 5 7 12 25-44 22
13 Акрон Тл 24 5 7 12 30-43 22
14 Пари НН 24 6 3 15 20-39 21
15 Оренбург 24 4 8 12 24-36 20
16 Сочи 24 3 3 18 21-53 12

