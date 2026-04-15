Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов в эфире "Матч ТВ" рассказал о том, при каких условиях может покинуть грозненскую команду, передают Vesti.kz.

— Определил для себя лимит, сколько забить мячей, сколько пасов отдать?

— Не озвучу, пока не сделаю. Я близок к своему лимиту. Думаю, что за оставшиеся матчи перебью его.

Если будут предложения, готов рассмотреть, но не во вред себе. Если мне что‑то будет подсказывать, что мне нужно остаться, то я останусь.

— "Ахмат" для тебя — удачное приобретение?

— 100% да.

— А ты для него?

— Не могу сказать.

Самородов выступает за "Ахмат" с лета 2024 года, когда перешёл из родного "Актобе".

В 28 матчах текущего сезона он отметился за клуб четырьмя голами и семью результативными передачами. Всего за 60 игр за "Ахмат" форвард забил 12 мячей и отдал 11 ассистов.

Добавим, что с января 2026 года цвета "Ахмата" защищает другой казахстанский нападающий - Галымжан Кенжебек.