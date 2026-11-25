Грозненский "Ахмат" на своём поле потерпел поражение от "Краснодара" со счётом 0:3 в матче шестого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ, сообщают Vesti.kz.

"Краснодар" забил три мяча

Гости открыли счёт уже на 10-й минуте встречи — отличился Дмитрий Воробьёв. После этого команды долгое время не могли изменить результат, однако концовка матча осталась за "Краснодаром".

На 81-й минуте Кристиан увеличил преимущество своей команды, а ещё через шесть минут Джон Кордоба установил окончательный счёт — 3:0.

Самородов вышел на замену, Кенжебек пропустил матч

Сразу после перерыва в составе "Ахмата" на поле появился вингер сборной Казахстана Максим Самородов. Казахстанец провёл второй тайм, но на 84-й минуте получил жёлтую карточку.

Отметим, что другой вингер сборной Казахстана Галымжан Кенжебек не попал в заявку на матч.

По итогам группового этапа "Краснодар" набрал 13 очков и с первого места вышел в плей-офф турнира. "Ахмат" с пятью баллами после поражения лишился шансов на продолжение борьбы за Кубок России.