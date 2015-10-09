Новоиспечённый тренер грозненского "Ахмата" Ролан Гусев объявил состав на матч заключительного тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ против "Краснодара", передают Vesti.kz.

Самородов в запасе, Кенжебек - вне заявки

Вингер сборной Казахстана Максим Самородов начнёт встречу со скамейки запасных. Его соотечественник и конкурент по амплуа Галымжан Кенжебек не попал в заявку на игру.

Основной состав грозненцев выглядит следующим образом:

Шелия,

Адамов,

Богосавац,

Ибишев,

Цаке,

Келиано,

Щетинин,

Садулаев,

Исмаэл,

Конате,

Максути.

Где и когда пройдёт матч

Встреча 6-го тура группового этапа Кубка России состоится 25 ноября в на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном (Россия) и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени.

В случае поражения подопечные Гусева потеряют шансы на выход в плей-офф. Однако и победа не гарантирует положительного исхода, так как всё зависит от игры конкурентов между воронежским "Факелом" и московским "Динамо". Подробнее о раскладах группы можно узнать по ссылке ниже.

Последний шанс пробиться в плей-офф: Самородов и Кенжебек удивят фаворитов в Кубке России?

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