Сегодня, 28 ноября, в рамках 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) состоится матч между московским ЦСКА и "Зенитом". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции события.

Встреча пройдёт на "ВЭБ Арене" и начнётся в 18:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире её покажет телеканал Qsport 3 Football.



На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков, а "Зенит" идёт на второй позиции с 31 баллом. Отставание от лидирующего московского "Динамо" (32) составляет один пункт.

Отметим, что в этой игре в составе гостей может сыграть казахстанский защитник Нуралы Алип.

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