Сегодня, 21 ноября, в рамках 15-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА примет на своём поле грозненский "Ахмат". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции встречи.

Игра пройдёт на стадионе "ВЭБ Арена" и начнётся в 21:45 по казахстанскому времени. В прямом эфире её покажет телеканал Q Sport.



Армейцы занимают пятое место, набрав 26 очков, а "Ахмат" расположился на 12-м месте с 14-ю баллами.

В составе гостевой команды выйти на поле могут казахстанские вингеры Максим Самородов и Галымжан Кенжебек.

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