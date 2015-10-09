Сегодня, 21 ноября, в Казани пройдёт матч 15-го тура РПЛ между местным "Рубином" и "Зенитом". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции встречи.

Стартовый свисток на "Ак Барс Арене" прозвучит в 19:30 по казахстанскому времени. Игру в прямом эфире покажут на телеканале Q Sport.

На данный момент "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в зачёте 31 пункт. Такое же количество очков есть у московского

Что касается хозяев из "Рубина", то они набрали 18 очков и занимают восьмую позицию, находясь в середине турнирной таблицы.

Напомним, что в составе "Зенита" выступает один из лидеров сборной Казахстана Нуралы Алип. В этом сезоне РПЛ он провёл 11 матчей и заработал три предупреждения.

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