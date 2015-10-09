Пресс-служба "Баварии" опубликовала официальное сообщение о получивших повреждения Харри Кейне и Майкле Олисе. Оба были заменены по ходу матча десятого тура Бундеслиги против "Кёльна" (1:1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Кейн получил разрыв связок левой лодыжки. Это подтвердило обследование, проведённое медицинской службой "Баварии". Это означает, что 33-летний футболист выбыл из строя на ближайшие несколько месяцев. У Олисе диагностирован ушиб стопы. Французский нападающий пройдёт курс лечения в ближайшие дни", - сказано в клубном заявлении.

Напомним, что "Бавария" неожиданно оступилась в домашнем матче с занимающим 14-е место в таблице "Кёльном". Теперь команда может лишиться лидерства в Бундеслиге.

Обладатель "Золотого мяча" Кейн был заменён уже на 20-й минуте встречи, а Олисе не вышел на второй тайм.

Отметим, что в среду, 25 ноября, "Баварию" ждёт гостевой матч с французским "Лиллем" в Лиге чемпионов.

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