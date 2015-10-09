В матче 15-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" на своём поле принимал самарские "Крылья Советов". В этой встрече было забито три безответных мяча, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Несмотря на преимущество по количеству ударов (16-13) и показателю ожидаемых голов xG (0,81-0,60), "Крылья Советов" проиграли "Ростову" со счётом 0:3. В составе хозяев забили Олакунле Олусегун (14'), Тимур Сулейманов (60') и Даниил Шанталий (90+4').

На 67-й минуте тренер гостей Сергей Булатов произвёл четверную замену, в том числе выпустил казахстанского вингера Ислама Чеснокова. Однако помочь команде отыграться ему не удалось.

За отведённое время Чесноков, которому сегодня исполняется 27 лет, сделал шесть точных передач, выиграл три единоборства из четырёх, совершил одну обводку и заработал один фол.

Благодаря этой победе "Ростов" набрал 22 очка и закрепился на шестом месте, оторвавшись как раз от "Крыльев Советов", у которых 18 баллов.

Во всех матчах за "Крылья Советов" в чемпионате и кубке на счету Чеснокова девять матчей, в которых заработал четыре предупреждения.

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