Мюнхенская "Бавария" неожиданно оступилась в матче десятого тура немецкой Бундеслиги. На своём поле команда принимала гостей из "Кёльна", сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 12-й минуте встречи "Кёльн" вышел вперёд благодаря голу Майки Мура, а на 37-й игрок хозяев Натаниэль Браун сравнял счёт и установил окончательный результат на табло - 1:1.

"Бавария" потеряла двух лидеров из-за травм

Этот матч обернулся для "Баварии" не просто неприятной сенсацией, но и потерей сразу двух лидеров. На 20-й минуте после столкновения с защитником соперника был заменён обладатель "Золотого мяча" Харри Кейн, а в перерыве из-за повреждения мюнхенцы вынуждены были убрать с поля и Майкла Олисе.

И это прямым образом сказалось на игре. Если в первом тайме "Бавария" в десять раз перебила "Кёльн" по ударам (10-1), то во втором команды практически сравнялись по количеству моментов (7-6).

"Бавария" набрала 22 очка после десяти туров и находится на первом месте в турнирной таблице, однако уже сегодня дортмундская(21) может оказаться в лидерах в случае победы над мёнхенгладбахской, а(19) в случае победы надможет догнать мюнхенцев по очкам.

Что касается гостей, то "Кёльн" находится на 14-м месте, набрав десять очков после десяти туров.

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