Сегодня 10:20

Прямая трансляция матча РПЛ с участием Самородова

Максим Самородов на тренировке "Ахмата". Фото: ФК "Ахмат"©

Сегодня, 13 сентября, грозненский "Ахмат" на своём поле примет московский "Локомотив". Встреча пройдёт в рамках восьмого тура российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стартовый свисток прозвучит в 18:45 по казахстанскому времени. В прямом эфире эту игру покажет телеканал Q Football.


Отметим, что в составе "Ахмата", который тренирует Станислав Черчесов, выступает казахстанский нападающий Максим Самородов. У 23-летнего футболиста непростой период - он не забивает на протяжении 17 игр за клуб и сборную. Эта серия длится уже почти четыре месяца.

На данный момент "Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. После назначения на пост главного тренера Черчесова клуб в премьер-лиге ещё не проигрывал (две победы и две ничьих).

"Локомотив" же набрал 15 очков, они идут четвёртыми, но отстают от лидирующего "Краснодара" (16) всего на один пункт.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 7 5 1 1 18-4 16
2 Локомотив М 7 4 3 0 18-11 15
3 Балтика 7 4 3 0 13-5 15
4 ЦСКА М 7 4 3 0 15-6 15
5 Рубин 8 4 2 2 11-12 14
6 Зенит 7 3 3 1 13-7 12
7 Спартак М 7 3 2 2 10-11 11
8 Крылья Советов 7 2 3 2 11-14 9
9 Динамо Мх 8 2 2 4 4-10 8
10 Ахмат 7 2 2 3 8-9 8
11 Динамо М 7 2 2 3 7-7 8
12 Оренбург 7 1 4 2 9-10 7
13 Акрон Тл 7 1 3 3 9-10 6
14 Ростов 7 1 2 4 7-12 5
15 Пари НН 7 1 0 6 4-14 3
16 Сочи 7 0 1 6 4-19 1

