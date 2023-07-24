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Новости спорта Футбол Россия

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Пора менять клуб? С каким кошмаром столкнулся Алип в составе "Зенита"

Пора менять клуб? С каким кошмаром столкнулся Алип в составе "Зенита"
©ФК "Зенит"

23-летний защитник сборной Казахстана Нуралы Алип за свою карьеру завоевал семь различных титулов, и большую часть из них - в составе санкт-петербурского "Зенита". Именно с "сине-бело-голубыми" он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в последних двух сезонах. Титулы и золотые медали - это хорошо, но не менее важно футболисту играть и чувствовать себя нужным. И именно с этим у уроженца Актау огромные проблемы. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему Алипу необходимо срочно менять клуб.

Алип перебрался в стан "Зенита" в феврале 2022-го. За полтора года он провел за питерский клуб всего 25 матчей. Если же судить по игровому времени, а это 1616 минут, то получится, что казахстанец отыграл меньше 18 полных игр. Это катастрофически мало для молодого футболиста, на которого возлагают большие надежды в национальной сборной Казахстана.

Несмотря на дефицит практики, некоторые отмечают, что в игре Алипа заметен прогресс, мол, сказываются постоянные тренировки с лучшими игроками "Зенита" и периодические выступления в российской премьер-лиге (РПЛ). Другие же твердят, что никакого прогресса с таким количеством матчей быть не может и, более того, защитнику лучше было бы остаться в Казахстане, чем уезжать в "Зенит" ради статуса резервиста. 

Отчасти можно согласиться и с первыми, и со вторыми. Но давайте обсудим ситуацию с игровым временем Нуралы в "Зените" более детально, с учетом показателей конкурентов по позиции. Скажем сразу - мы получим не самые позитивные выводы.

В прошлом сезоне в составе "Зенита" выступали четыре центральных защитника: 27-летний бразилец Родригао, его 19-летний соотечественник Роберт Ренан, 29-летний россиянин Дмитрий Чистяков и сам Алип. За первого питерский клуб заплатил прошлым летом 3,5 миллиона евро, второй вызывается в молодежную сборную Бразилии, а третий - воспитанник "Зенита". Конкуренция не из легких, и здесь Алипу не помогает даже отсутствие статуса легионера.

В прошлом сезоне Алип принял участие лишь в 13 из 39 матчей "Зенита" во всех турнирах. Он отыграл 913 минут, а это всего 26 процентов от общего количества времени во всех матчах кампании-2022/23.

Не стоит забывать, что "Зенит" досрочно оформил чемпионство в концовке сезона, и после этого в составе была произведена ротация. Благодаря этому Алип завершил РПЛ-2022/23 в статусе игрока стартового состава. Также на это повлиял отъезд Ренана в сборную, которая участвовала на чемпионате мира до 20 лет, и травма Родригао. Сам же Алип единственный матч пропустил (не попал в заявку) из-за вызова в сборную в ноябре прошлого года.

Ренан присоединился к "Зениту" лишь в январе, но даже за полсезона он отыграл почти столько же минут, сколько Алип за полноценную кампанию - 897. Юный бразилец пропустил часть матчей из-за участия на ЧМ до 20 лет. Если бы не эта вынужденная мера, то он вполне мог бы превзойти казахстанца по количеству проведенного на поле времени.

Более опытный бразилец Родригао в ходе сезона несколько раз выбывал из строя по причине травм. Но именно он наиграл наибольшее количество минут из всех центральных защитников - 2142. В общем он провел на поле 61 процент времени от всех матчей "Зенита" в сезоне.

И, наконец, Чистяков. Не особо примечательный защитник, на счету которого четыре матча в составе сборной России. Он тоже зачастую оставался на скамейке запасных у Сергея Семака, проигрывая конкуренцию Родригао и Ренану. Но если кому-то из них нужна была замена, то именно Дмитрий был первым вариантом, а не Нуралы.

Всего он сыграл в 23 матчах прошлого сезона (1596 минут). В целом показатели следующие:

Итак, а что у нас в новом сезоне? Команда уже завоевала Суперкубок России в игре с московским ЦСКА (0:0, 5:4 - пен), а также успешно стартовала в РПЛ, обыграв на выезде "Пари Нижний Новгород" (2:0). В обеих встречах Семак выставлял пару центральных защитников Ренан - Чистяков, и они отыграли без замен. Родригао по-прежнему травмирован, а Алип раз за разом оставался на скамейке запасных.

Теперь ситуация станет еще кошмарнее, ведь "Зенит" за восемь миллионов евро приобрел 22-летнего защитника сборной Сербии Страхиню Эраковича. Этот футболист наверняка станет основным в Санкт-Петербурге. Он был одним из лидеров родной "Црвены Звезды", а в прошлом сезоне принял участие в 47 матчах команды из 52 возможных (10/10 - в еврокубках). Это 3959 минут игрового времени!

Эракович моложе Алипа, у него уже есть неслабый еврокубковый опыт, он ездил на ЧМ-2022 и действительно готов стать лидером оборонительных редутов "Зенита". Плюс ко всему, российский клуб заплатил за него немалые деньги, и вряд ли серб будет сидеть на скамейке. 

Теперь борьба за место в старте (в паре с Эраковичем) разгорится между двумя бразильцами - Родригао и Ренаном. Но для начала первому нужно восстановиться после травмы. Пока же у Семака вырисовывается состав с парой Ренан - Эракович. На скамейке запасных остается Чистяков, отыгравший в обоих матчах на старте сезона, и Алип, продолжающий сидеть на скамейке запасных. Родригао же вернется в строй ориентировочно в середине сентября.

Пока Алип остается четвертым вариантом Семака на свою позицию, но после выздоровления Родригао рискует стать пятым. И все из-за трансфера перспективного Эраковича. Даже если собрать из всех игроков "Зенита" два состава по традиционной схеме с четырьмя защитниками, то Алип не войдет ни в один из них. Вот такой печальный вердикт.

Лучше, чем в прошлом сезоне, ситуация уже не станет, а вероятность того, что она ухудшится - велика. Поэтому Алипу нужно срочно задумываться о смене клубной прописки. Возможно, "Зенит" будет готов отдать его в аренду в другой российский клуб. Другие варианты - продолжение карьеры в Турции или возвращение в Казахстан. Ранее сообщалось об интересе к Нуралы со стороны "Фенербахче", однако представители казахстанца опровергли данную информацию. 

Если смотреть на перспективы перехода в стамбульский клуб со стороны, то в трансфер верится с трудом. Если Алипу и переезжать в Турцию, то для начала логичнее выбрать менее амбициозный клуб, иначе история с "Зенитом" может повториться, но уже в новой локации. 

Напомним, что Алип вызывается в сборную Казахстана с 2018 года. На его счету 25 матчей в футболке национальной команды, в которых защитник отметился семью желтыми и одной красной карточкой.

Фото: ФК "Зенит" (1,7), Vesti.kz (2-6)©️

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Футбол Премьер-лига России Зенит Алип Нуралы Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Россия Казахстан Сборная России по футболу ЧМ-2022 по футболу ЦСКА

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