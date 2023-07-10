"Зенит" получил предложение по трансферу Алипа от "Фенербахче". Раскрыты сумма и детали контракта

Стали известны детали потенциального перехода защитника сборной Казахстана по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алипа в стамбульский "Фенербахче", сообщают Vesti.kz.

По информации A Spor, турецкий клуб сделал предложение "Зениту". Речь идет о сумме в 1,5 миллиона евро. Самом Алипу "Фенербахче" готовит четырехлетний контракт.

"Начались контакты с Алипом, который находится в "Зените". 23-летний левый центральный защитник особенно известен своим доминированием в воздухе. Игрок, перешедший в "Зенит" в середине прошлого сезона, хочет перейти в желто-синюю команду", - пишет издание.

"Зенит" установил цену трансфера Алипа в турецкий клуб

23-летний Алип выступает за "Зенит" с февраля 2022 года. Вместе с клубом он стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка-2022. В прошедшем сезоне казахстанец провел 13 матчей за "сине-бело голубых" во всех турнирах.

Контракт Алипа с "Зенитом" действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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