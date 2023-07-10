Представители Алипа прокомментировали интерес от "Фенербахче"

В турецких СМИ продолжают муссировать слухи об интересе к Нуралы Алипу со стороны нескольких клубов и в частности от "Фенербахче". Корреспондент Vesti.kz связался с представителями защитника сборной Казахстана по этому вопросу.

"Фенербахче"? К нам никто не обращался и мы не слышали, чтобы "Зенит" получал официальное предложение. При достойном предложении трансфер могут рассматривать, но за ту сумму, которая указывается в турецких СМИ (1,5 миллиона евро) - это невозможно. В целом, "Зенит" продолжает рассчитывать на Нуралы, он конкурирует за место в основе", - заявили в компании PC Management.

"Зенит" установил цену трансфера Алипа в турецкий клуб

Напомним, 23-летний футболист присоединился к "Зениту" в феврале 2022 года. В прошлом сезоне Алип провел 13 матчей в различных турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

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