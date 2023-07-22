Клуб Алипа стартовал с победы в новом сезоне РПЛ

Санкт-петербургский "Зенит" успешно стартовал в новом розыгрыше российской премьер-лиги (РПЛ). В первом туре чемпионата действующие чемпионы страны на выезде обыграли "Пари Нижний Новгород", передают Vesti.kz.

Матч, прошедший в Нижнем Новгороде, завершился победой гостей со счетом 2:0. Автором голов стал колумбиец Матео Кассьерра, отличившийся на 57-й и 83-й минутах. Кроме того, хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Виктора Александрова на 51-й минуте встречи.

Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип попал в заявку на матч, но остался на скамейке запасных.

Ранее в новом сезоне РПЛ неудачно стартовал ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова.

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