Матч ЦСКА с участием Зайнутдинова завершился сенсацией

Московский ЦСКА неудачно стартовал в новом сезоне российской премьер-лиги (РПЛ). В выездном матче первого тура с "Уралом" армейцы потерпели минимальное поражение, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Екатеринбурге, завершился победой хозяев со счетом 2:1. На 21-й минуте отличился полузащитник хозяев Тимур Аюпов, а на 54-й Даниэль Мишкич, реализовав пенальти, увеличил разрыв в счете. На 63-й минуте гости отквитали один гол благодаря усилиям нападающего Антона Заболотного.

25-летний казахстанец Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе ЦСКА и провел на поле все 90 минут. Однако ничем особенным он не отметился.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате, а "Урал" финишировал 11-м.

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