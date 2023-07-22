Историческое событие произошло в матче ЦСКА с участием Зайнутдинова

Победа екатеринбургского "Урала" в первом туре российской премьер-лиги (РПЛ) над московским ЦСКА (2:1) стало исторической для хозяев поля. Как оказалось, это первая победа оранжево-черных над армейцами в чемпионате за последние 28 лет, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

В предыдущий раз "Урал" выигрывал у ЦСКА в чемпионате России в мае 1995-го. С тех пор они встречались в высшем дивизионе еще 23 раза. ЦСКА одержал 17 побед, а еще шесть встреч завершились вничью.

Напомним, что матч первого тура завершился победой "Урала" со счетом 2:1. В составе гостей полную игру отыграл казахстанец Бахтиер Зайнутдинов.

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