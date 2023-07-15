"Зенит" Алипа победил ЦСКА Зайнутдинова в матче за Суперкубок России

Сегодня, 15 июля, в Казани прошел матч за Суперкубок России, в котором встретились санкт-петербургский "Зенит" и московский ЦСКА, передает корреспондент Vesti.kz.

Основное время матча завершилось вничью (0:0) и судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти. Удачливее в лотерее оказались питерцы, который победили со счетом 5:4.

Отметим, что казахстанец Бактиер Зайнутдинов сыграл полный матч за ЦСКА, а его соотечественник Нуралы Алип остался в запасе.

В минувшем сезоне Алип провел за санкт-петербургский клуб 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Что касается ЦСКА, то за московскую команду играет полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов. В минувшем сезоне он сыграл за свою команду 27 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ