Топовый игрок европейской сборной стал конкурентом Алипа

ФК "Зенит" в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип объявил о подписании игрока "Црвены Звезды" Страхини Эраковича, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт с 22-летним сербом, который выступает на той же позиции что и Алип, подписан на четыре года с возможностью продления еще на год.

Эракович трижды становился чемпионом Сербии и дважды - обладателем Кубка страны. Конкурент Алипа принял участие в чемпионате мира в Катаре, проведя турнир в качестве запасного.

Напомним, что Алип выступает с 2022 года. Накануне, казахстанец попал в заявку на матч первого тура нового розыгрыша российской премьер-лиги (РПЛ), в котором "Зенит" обыграл на выезде "Пари Нижний Новгород" (2:0). При этом Алип остался на скамейке запасных.

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