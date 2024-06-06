Озвучена позиция Зайнутдинова по переходу в "Зенит"

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 10:20
©ФК "Зенит"

Бывший главный тренер молодежной сборной России по футболу Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный трансфер полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова из стамбульского "Бешикташа" в санкт-петербургский "Зенит", передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что "Зенит" договорился с "Бешикташем" о трансфере Зайнутдинова. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро. 

- Клубы, может, и договорились, но "Зенит" еще не нашел чего-то общего с самим Зайнутдиновым и его представителями. Бактиер играет на хорошем уровне. Насколько понимаю, он хочет играть в Европе, а не в России, -сказал Хомуха в интервью "РБ Спорт".

- Нужна ли замена Дугласу Сантосу в "Зените"?

- Сезон длинный, много матчей в чемпионате и в Кубке России. "Зенит" испытает проблемы на левом фланге защиты, но нет желающих идти на скамейку.

Зайнутдинова "выгнали" из "Бешикташа": подробности

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

За стамбульский клуб он провел 37 матчей, забив один гол. В составе "Бешикташа" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции, но в чемпионате команда заняла шестое место. Его контракт с "орлами" рассчитан до конца сезона-2026/27

"Мы легко найдем ему клуб в Италии и Франции". Интервью с агентом Зайнутдинова

В России Зайнутдинов помимо ЦСКА выступал за "Ростов". Добавим, что цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Зенит Премьер-лига России Футбольные трансферы Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:30
Россия
"С Мусаевичем стали близкими людьми". Алип - о прощании с Адиевым, Черчесове и возвращении Исламхана
Вчера , 21:00
Россия
Алип подтвердил интерес от турецких клубов и рассказал о контракте с "Зенитом"
Вчера , 19:55
Россия
Алип поговорил с Зайнутдиновым о переходе в "Зенит"
Вчера , 18:48
Россия
Лидер "Тобола" сделал заявление о своем будущем
Вчера , 16:00
Россия
Вернулись в "вышку" и оказался не нужен. Футболист сборной Казахстана сменит клуб
Вчера , 12:40
Россия
Агент Зайнутдинова одной фразой отреагировал на "трансфер" в "Зенит"
Вчера , 10:20
Россия
Озвучена позиция Зайнутдинова по переходу в "Зенит"
Вчера , 09:40
Россия
Магомед Адиев назвал причины ухода из сборной Казахстана
5 июня, 20:41
Россия
Черчесов сравнил Зайнутдинова с лидером сборной России
5 июня, 17:46
Россия
"Зенит" договорился о трансфере Зайнутдинова. Известна цена
© 2008 - 2024 ТОО «EML»