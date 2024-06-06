Бывший главный тренер молодежной сборной России по футболу Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный трансфер полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова из стамбульского "Бешикташа" в санкт-петербургский "Зенит", передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что "Зенит" договорился с "Бешикташем" о трансфере Зайнутдинова. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

- Клубы, может, и договорились, но "Зенит" еще не нашел чего-то общего с самим Зайнутдиновым и его представителями. Бактиер играет на хорошем уровне. Насколько понимаю, он хочет играть в Европе, а не в России, -сказал Хомуха в интервью "РБ Спорт".

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- Сезон длинный, много матчей в чемпионате и в Кубке России. "Зенит" испытает проблемы на левом фланге защиты, но нет желающих идти на скамейку.

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Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

За стамбульский клуб он провел 37 матчей, забив один гол. В составе "Бешикташа" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции, но в чемпионате команда заняла шестое место. Его контракт с "орлами" рассчитан до конца сезона-2026/27

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В России Зайнутдинов помимо ЦСКА выступал за "Ростов". Добавим, что цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.