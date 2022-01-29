Нуралы Алип отправился с "Зенитом" на второй сбор в Португалию

Санкт-петербургский "Зенит" огласил список футболистов, приглашенных на второй учебно-тренировочный сбор в Португалию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В него вошел и защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, который проходил просмотр в "Зените" на первом сборе. Там казахстанец отыграл полный матч в составе "сине-бело-голубых" против "Жилины" (5:0).

Алип начал, Дзюба завершил. Видео гола "Зенита" с участием казахстанца

Всего на втором УТС "Зенита" будут работать 27 футболистов:

вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров;

защитники: Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулев, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип;

полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Евгений Ким, Владислав Саусь;

нападающие: Артем Дзюба, Даниил Кузнецов, Иван Сергеев.

Расписание товарищеских матчей на португальских сборах будет опубликовано дополнительно.