"Невероятные матчи". Зайнутдинов прокомментировал успех Казахстана в Лиге наций

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в интервью Meta-Ratings.kz высказался о шансах национальной команды в Лиге наций и прокомментировал свое отсутствие в июньских матчах сборной.

- Ты очень скромный парень, но в курсе ли, что в Казахстане по тебе настоящий бум?

- Не скажу, что я прям очень популярный. Просто в Казахстане у нас очень дружный народ, все патриоты и своих земляков поддерживают. Меня земляки тоже сильно поддерживают, за что я очень благодарен. Всегда хочется им ответить благодарностью на футбольном поле.

- Ты не участвовал в июньских матчах сборной Казахстана, когда твоя страна дважды обыграла сильных словаков и почти обеспечила себе выход на новый уровень в Лиге наций. Где ты следил за играми?

- Я приехал с восстановления в родной Тараз, и там мы всей семьей и друзьями поддерживали сборную Казахстана. Последнюю игру я уже смотрел в Москве.

- Не было грустно, что этот праздник прошел без тебя?

- Это были невероятные матчи. В первую очередь хочу похвалить ребят, они сотворили сенсацию. Конечно, жалко, что не смог помочь команде из-за травмы. Очень расстроился из-за этого, всегда хочу играть за сборную, отблагодарить Казахстан.

- В последние годы на чемпионат Европы попадают не особо большие футбольные страны: Исландия, Северная Македония, та же Словакия, которую вы только что дважды обыграли. Вашему поколению по силам отобраться, скажем, на Евро-24?

- Пока это слишком громко, нам важно расти поэтапно. Большие цели пока не хотим ставить. Наша первая цель - подняться в лигу B в Лиге наций. Дальше уже руководство и тренерский штаб обрисует наши дальнейшие задачи. Мы будем потихоньку двигаться наверх, но мечта сыграть за свою страну на большом турнире, конечно, есть.

Ранее Зайнутдинов высказался о проблемах со здоровьем, из-за которых он пропустил концовку прошлого сезона. Также он сделал заявление о новом тренере клуба, назвал свою роль в клубе, прокомментировал подходящую для себя позицию на поле и назвал любимый чемпионат.

Напомним, Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. Всего за "армейцев" он провел 51 матч, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Добавим, в июне национальная команда провела четыре матча в новом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Магомеда Адиева возглавляют группу, набрав десять очков.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →