Зайнутдинов высказался о проблемах со здоровьем

Футболист московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в интервью Meta-Ratings.kz рассказал о своем здоровье, перенесенной травме и готовности помогать клубу.

- ЦСКА недавно вышел из отпуска, и пресс-служба выложила фотку, где ты широко улыбаешься рядом с Эдуардом Безугловым. Сразу в телеграме болельщики стали обсуждать, что у тебя со здоровьем, раз рядом с тобой доктор. Как себя чувствуешь?

- В первую очередь я очень рад, что вернулся на сборы и увидел ребят. Как вы помните, последние матчи прошлого сезона я пропустил, потому что лечился. Слава богу, сейчас я жив и здоров. На 100 процентов готов к сезону, и это все мы обсуждали с Безугловым.

- Ты говорил, что долго мучился. Что с тобой происходило?

- Прошло более полутора лет после операции на паховые кольца. Я сделал ее в Германии, но после продолжал чувствовать дискомфорт. Приходилось даже пить обезболивающие таблетки. На протяжении года я с ним играл, а весной состояние стало ухудшаться. Последние игры как раз пропустил из-за этого. Два месяца пришлось потратить на восстановление, зато сейчас все хорошо.

Напомним, Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. Всего за "армейцев" он провел 51 матч, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.