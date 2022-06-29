Зайнутдинов назвал свою роль в ЦСКА

Футболист московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в интервью Meta-Ratings.kz назвал свою роль в клубе и высказался о взаимоотношениях с молодыми игроками и ветеранами команды.

- Многие замечают, что ты в целом стал сильнее и взрослее за последние годы. Например, Бабаян отмечал, что ты стал в армейском клубе взрослым мужчиной. Ты сам чувствуешь в себе эти изменения?

- Да, с каждым годом я себя чувствую увереннее и сильнее. С Бабаяном я работал лет в 19 в Казахстане, а потом попал к Карпину. Два года с ним - настоящая школа жизни. Многое повидал и многому научился у него за это время. Потом появился в моей жизни ЦСКА, и сегодня я чувствую себя мудрее и опытнее. Мне уже 24 года, точно не считаю себя молодым. Сейчас ощущаю себя мужчиной, а не пацаном, каким был, когда уезжал из Казахстана.

- Особенно это, наверное, чувствуется на фоне молодых ребят, которых с каждом годом становится все больше в ЦСКА.

- Глядя на молодежь, чувствую себя даже старым. У нас в ЦСКА, например, в квадрат первыми на отбор всегда залетают молодые. Раньше в квадрат я всегда первым заходил, а сейчас туда не вхожу. Кажется, что маленькая деталь, но для меня это постоянное напоминание, что я уже немолодой.

- Часто так в интервью любит порефлексировать Игорь Акинфеев. Ему не скучно с вами - молодыми для него игроками?

- Он, наоборот, не чувствует себя старым рядом с молодёжью. За столом он тоже с нами всегда сидит, молодежные темы поддерживает. Такие же старшаки для нас Кирилл Набабкин, Жора Щенников.

- Ты - средний брат?

- Да! Я уже средний брат в семье ЦСКА, а из дубля ребята - наши младшие братья.

– Старший брат Акинфеев однажды прошелся по Вадиму Карпову за то, что он не знал Вагнера и Карвальо. Тебе такие экзамены капитан устраивал?

- Нет, со мной такого не было. Но если устроит, я на все вопросы отвечу. Карпа он спрашивал про российскую премьер-лигу, а я с детства ее смотрю, всех знаю, великих бразильцев ЦСКА точно назову!

Вообще, Игорь не жесткий человек. Жесткий он только на поле. Если ты оказался виноват, то он точно напихает и сделает это по делу. В жизни он очень спокойный и хороший мужичок, ха-ха.

Ранее Зайнутдинов высказался о проблемах со здоровьем, из-за которых он пропустил концовку прошлого сезона. Также он сделал заявление о новом тренере клуба.

Напомним, Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. Всего за "армейцев" он провел 51 матч, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.